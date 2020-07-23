Берлин, , 18:41 — REGNUM Страны Европейского союза смогли договориться об общих стандартах инфекционной защиты при авиаперевозках. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил министр транспорта Германии Андреас Шойер.

По словам Шойера, в Германии, как и в остальных странах ЕС, начался сезон летних отпусков, в связи с чем вопрос безопасности перелетов приобретает особую актуальность. Министр подчеркнул, что искренне рад тому, что в рамках ЕС удалось договориться об общем стандарте инфекционной защиты при авиаперевозках.

«Политики должны дать четкий сигнал, и первый и четкий сигнал, которому я очень рад, в том, что мы вчера договорились об общих стандартах по защите здоровья в Европе при авиаперевозках», — сказал Шойер.

Он отметил, что это было германское предложение, основанное на действующих в ФРГ стандартах. Новые меры инфекционной защиты при авиаперевозках включают в себя: обязательное ношение масок для пассажиров старше 6 лет, более интенсивную уборку самолетов и помещений авиаотрасли, информирование путешественников на нескольких языках, обеспечение дистанции в аэропортах, даже если это приведет к затягиваю процесса обслуживания.

Помимо прочего, все страны ЕС согласились ввести тестирование на COVID-19 по прилете в аэропортах для тех, кто возвращается из регионов повышенного риска.