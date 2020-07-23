Нижний Новгород, , 18:36 — REGNUM В южных регионах Приволжского федерального округа в период с 23 по 25 июля прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Тушение пожара 74.mchs.gov.ru

Так, высокая и чрезвычайная пожарная опасность в указанные дни ожидается в Самарской и Саратовской областях.

При этом в Башкирии 23 июля прогнозируется, очень сильный дождь, местами ливни, гроза и ветер порывами до 15−20 м/с.

25 июля в Пермском крае ожидается сильный дождь и гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, высокая, местами чрезвычайная опасность пожаров наблюдалась в семи регионах Поволжья в период с 10 по 17 июля. Во многих субъектах столбики термометров поднимались до 40…42°С.