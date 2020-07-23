Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Продюсер компании Bioware Марк Дарра подтвердил информацию о том, что разработка игры Dragon Age 4 всё ещё продолжается. Публикацию он разместил 22 июля на своей странице в Twitter.

Он написал, что студия действительно работает над проектом четвёртой части игры, при этом отметив, что сотрудники Bioware работают в удалённом формате. Он также написал, что дома работать сложнее, чем в офисе, однако дал понять, что несмотря на эти трудности, разработчики «делают успехи».

https://twitter.com/BioMarkDarrah/status/1285986729204215808

Поклонники серии игр Dragon Age предположили, что во время онлайн-трансляции EA Play 2020 были показаны кадры, имеющие отношение к четвёртой игре франшизы. Видео было показано 19 июня на YouTube-канале Electronic Arts.

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