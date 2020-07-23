Нижний Новгород, , 18:25 — REGNUM Борский городской суд оштрафовал собственника фабрики мороженого из-за вспышки коронавируса на производстве, в результате которой заражение было выявлено у 21 сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что предприниматель нарушил предписание регионального управления Роспотребнадзора, не применял в цехах предприятия бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. В связи с этим в период с 25 по 29 мая на фабрике был выявлен 21 случай заражения коронавирусом, причем 11 носителей SARS-CoV-2 являлись рабочими одной смены.

Виновный в правонарушении предприниматель по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период угрозы распространения заболевания») по решению суда должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 23 июля выявили 202 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 22 429 случаев заражения SARS-COV-2. Полностью выздоровели до настоящего момента 16 957 нижегородцев, таким образом, более 75,60% из общего числа инфицированных уже выздоровели. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 354 жителя региона.

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