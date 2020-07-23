Сочи, Краснодарский край, , 18:09 — REGNUM В Сочи власти усиливают меры санитарно-эпидемиологической безопасности из-за наплыва туристов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает администрация города.

Напомним, что в условиях пандемии коронавируса международный туризм сократился катастрофически. Огромное количество граждан России, которые планировали свой отдых за рубежом, из-за пандемии решили отдохнуть на российских курортах, в частности в Крыму и Краснодарском крае.

С каждым днем на курорты Кубани пребывает всё больше и больше народу. Одновременно с этим растет число выявленных зараженных коронавирусом.

Власти Сочи распорядились усилить контроль за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора на предприятиях. В Сочи все пляжи, кафе и рестораны проверяют специально созданные группы мониторинга. Особое внимание уделяется общественному транспорту.

В течение дня в общественном транспорте Сочи обрабатывают все поверхности дезинфицирующими средствами. На стоянках автобусы проветриваются. Все мероприятия фиксируются в специальном журнале учета.

Всего в Сочи работает семь автотранспортных предприятий. Ежедневно на маршруты выходят более 800 автобусов.

Стоит отметить, что несмотря на незавершившуюся пандемию коронавируса, власти решили разрешить внутренний туризм.

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