Москва, , 18:01 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке ООО «Порше Руссланд» объявил об отзыве на ремонт 676 автомобилей. Об этом сообщает 23 июля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Porsche Cayenne (9YA), изготовленные в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что сварное соединение трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic затронутых автомобилей не соответствует требуемым спецификациям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае дефекта возможна утечка трансмиссионной жидкости, что должно быть заметно по масляным пятнам под автомобилем. При движении вытекающая жидкость может создать непредвиденные помехи для движущегося позади транспорта.

На отзываемых автомобилях будет проверена дата производства трубопровода ATF и, при необходимости, произведена его замена. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.