Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Разработчики тактичеакой игры Desperados III выпустили к ней бесплатное дополнение. Анонсирующий ролик был опубликован 23 июля на YouTube-канале издательской компании THQ Nordic.

В рамках дополонения все владельцы копии игры (оно не относится к сезонному пропуску) получат четыре новых миссии, действие которых развернётся на картах Flagstone, Estate Mayor Higgins, Eagle Falls и Casa DeVitt.

В одной из миссий героям нужно будет ликвидировать продавца нефти, в другой они должны будут сорвать садьбу мэра Хиггинса, в третьей доставить двух человек на железнодорожную станцию Игл Фолс, а в четвёртой Доку МакКою (один из героев) нужно будет ликвидировать пять целей.

Релиз Desperados III состоялся 16 июня 2020 года. Игра выполнена в жанре тактики в реальном времени, она является приквелом Desperados: Wanted Dead or Alive.

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