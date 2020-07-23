Ставрополь, , 17:58 — REGNUM На Северном Кавказе ожидается очередной удар стихии. Сильные дожди с градом и грозой пройдут почти во всех субъектах округа, за исключением Ставропольского края. Такие данные опубликовал Гидрометцентр в бюллетене опасных и неблагоприятных явлений погоды.

«23 июля в Республиках Северного Кавказа сильный дождь, гроза, град. 23−25 июля на востоке Ставропольского края, на севере Дагестана высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

На Ставрополье и в следующие дни — 24 и 25 июля — обойдется без осадков, так же, как и в Кабардино-Балкарии, хотя в крае уже второй месяц сохраняется чрезвычайная пожароопасность и дожди здесь были бы как нельзя кстати.