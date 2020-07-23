Хельсинки, , 17:57 — REGNUM Власти Финляндии приняли решение вернуть ограничения для своих граждан на поездки в ряд стран. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает государственная телерадиовещательная компанияYLE.

Речь идет о возобновлении ограничений для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию. В этих странах отмечает рост случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Ограничения начнут действовать с 27 июля.

Стоит отметить, что в Финляндии продолжают действовать ограничения на поездки в Испанию, Люксембург, Польшу, Португалию, Францию, Чехию, Швецию. Также в списке стран с ограничениями на поездку остаются Российская Федерация и Великобритания.

Напомним, что в Финляндии с начала пандемии выявлено 7372 случая COVID-19. Скончались 328 человек.