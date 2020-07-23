Рязань, , 17:53 — REGNUM Полностью целевой набор по наиболее востребованным специальностям среднего профессионального образования организован в Рязанском медицинском колледже в 2020 году. Со студентами заключат специальный четырёхсторонний договор, сообщили 23 июля в региональном министерстве здравоохранения.

Целевой набор в медколледж будет проходить в два этапа. Сначала абитуриенты познакомятся с работой медицинских организаций в рамках профориентационных мероприятий, выберут специальность и учреждение для будущего трудоустройства, подпишут четырёхсторонний договор: между абитуриентом, медицинской организацией, медицинским колледжем и министерством здравоохранения региона. На втором этапе будущие медики онлайн подадут документы в приёмную комиссию. В медколледже составят рейтинг желающих, на основании которого и будет проходить зачисление.

Наиболее востребованной специальностью является «Сестринское дело». Итоги целевого набора подведут после 15 августа.