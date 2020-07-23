Воронеж, , 17:12 — REGNUM Общежитие №4 Воронежского государственного технического (опорного) университета закрыто на карантин из-за заболевшего СOVID-19 иностранного студента. Об этом сообщили «Вести-Воронеж».

Заболевший студент был выявлен при проведении термометрии, которую проводят на входе в каждое общежитие вуза. Молодого человека изолировали до проведения теста на коронавирус. Результат оказался положительным, и студента госпитализировали. В общежитии на изоляции оказались около 60 человек, 98% — иностранцы. Им организован подвоз продуктов.

Также может быть закрыто на карантин общежитие №3 — целиком или один этаж. Там коронавирус подтвердился у другой студентки, гражданки РФ. Она также госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае общежития вуза уже закрывали на карантин из-за заразившихся студентов.

По данным на 23 июля в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 10 436 человек, 9943 человека выздоровели, 88 скончались.

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