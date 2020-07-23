Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Законопроект продвинули парламентские единороссы. Это вызвало широкий общественный резонанс, так как под ударом оказалось множество авторских заведений в центре Петербурга — почти все они расположены в жилых зданиях. Петиция против закона собрала почти 29 тыс. подписей.

Беглов взял паузу и долго не подписывал закон: он мог бы вернуть его в парламент на переработку, но в итоге подпись все-таки поставил. Единственное, что он смог предложить — создать рабочую группу, которая скорректирует закон до его вступления в силу — 1 января 2021 года.

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«К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно. На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства. До вступления закона в силу — 1 января 2021 года еще есть время. За этот срок рабочая группа должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров. Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости», — заявил Беглов.

Спикер Закса, единоросс Вячеслав Макаров в свою очередь считает, что главное — спокойствие и комфорт петербуржцев. Закон не будет бороться с законопослушными заведениями, убежден Макаров.

«В адрес городских властей обращаются предприниматели, обеспокоенные тем, что от принятого закона могут пострадать и заведения, которые работают цивилизованно, соблюдают правила. Необходимо внимательно отнестись к этому обстоятельству и урегулировать проблему законодательно», — заявил Вячеслав Макаров.

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