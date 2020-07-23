Луцк, Украина, , 17:06 — REGNUM Захватившему автобус с заложниками в Луцке Максиму Кривошу избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Соответствующее решение вынес Луцкий районный суд на заседании 23 июля.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия о помещении обвиняемого под арест без права внесения залога.

Напомним, накануне 44-летний гражданин Украины в течение полудня удерживал в заложников 13 пассажиров рейсового автобуса в Луцке. После того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста, опубликовав видеообращение в сети, злоумышленник освободил заложников и сдался полиции.

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