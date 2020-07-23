Оренбург, , 17:00 — REGNUM В Оренбургской области отмечена тенденция увеличения пациентов с коронавирусной инфекцией молодого и среднего возраста. Об этом 23 июля во время прямого эфира в Instagram заявила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Среди тяжелобольных есть дети. «У нас сегодня есть девочка с тяжелой формой коронавирусной инфекции, что нехарактерно для такого возраста», — сказала министр.

Ребёнок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Все усилия врачей сосредоточены на спасении девочки. Дважды в день проводятся консилиумы.

«Усилия четырех учреждений сконцентрированы на этом ребенке. Доктора делают сложные процедуры, чтобы почки работали, чтобы справиться с интоксикацией. У нее очень сложный легочный процесс. Очень надеюсь, что мы тоже с этой ситуацией справимся», — сказала Савинова.

Добавим, с начала пандемии в Оренбуржье выявлено 6 042 носителя SARS-CoV-2, среди которых 10,6% — дети. На сегодняшний день в стационарах находятся 756 пациентов с COVID-19, из них 60 — в тяжелом состоянии.