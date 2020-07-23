Москва, , 16:57 — REGNUM Солнцевский суд Москвы признал диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева виновными в крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери во «Внуково» в 2014 году, сообщает 23 июля ТАСС.

«Суд постановил признать виновными Круглова, Дунаева и Архипову», — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2016 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения самолета Falcon в московском аэропорту. По данным комиссии, к трагедии привело сочетание ряда факторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2014 года в аэропорту «Внуково» разбился самолет бизнес-класса Falcon 50. На борту находились четыре гражданина Франции — три члена экипажа и пассажир — глава энергетического концерна Total Кристоф де Маржери. Все они погибли.