Орел, , 16:54 — REGNUM 65 случаев заражения коронавирусом подтверждено у сотрудников и пациентов Орловской психиатрической больницы специального типа. Об этом сообщил на брифинге 23 июля руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.

Как пояснил чиновник, первые заразившиеся были выявлены 5 июля. На данный момент положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 пациентов и у 20 сотрудников медучреждения. Все пациенты переведены в другие лечебно-профилактические учреждения, в которых в связи с этим организованы дополнительные психиатрические посты, уточнил Залогин. Всего на данный момент в учреждении на коронавирус протестировали 600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Орловской области с 24 марта по 23 июля подтверждено 5425 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4055 уже выписаны с выздоровлением. 80 пациентов скончались.