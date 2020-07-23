Порхов, Псковская область, , 16:44 — REGNUM В Псковской области выявлены два очага африканской чумы свиней (АЧС). На территории фермерского хозяйства в деревне Пески Оржаны Дубровенской волости Порховского района, а также на территории личного подсобного хозяйства в деревне Слепнево Куньинской волости Куньинского района введен карантин. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе комитета по ветеринарии Псковской области.

Опасный для животных вирус был выявлен псковской областной ветеринарной лабораторией в результате исследования проб биологического материала, отобранного от павших свиней. В целях недопущения распространения особо опасного заболевания свиней (АЧС) в двух населенных пунктах региона введен карантин.

«Специалистами государственной ветеринарной службы проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага особо опасного заболевания животных», — уточнили в ведомстве.

Напомним, АЧС является контагиозной септической болезнью домашних свиней и диких кабанов с высокой смертностью. АЧС входит в перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, при этом для человека африканская чума свиней опасности не представляет.