Пермь, , 16:36 — REGNUM В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка, который упал с гидроцикла в реку и захлебнулся. Парень скончался в больнице, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, днем 14 июля 38-летний житель пермяк решил прокатить 15-летнего мальчика на гидроцикле по акватории реки Кама в районе населенного пункта Усть-Тары Пермского района. При этом мужчина не имел удостоверения на право управления маломерным судном. Во время движения подросток упал в воду, захлебнулся и потерял сознание. Ребенка госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако спасти жизнь подростка не смогли.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека»).