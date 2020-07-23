Севастополь, , 16:28 — REGNUM Ограничения движения транспорта вводятся в Севастополе на период проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Военно-Морского флота. Ограничения начнут действовать уже 24 июля, сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

В частности, 24 июля с 06:00 до 12:00 и 26 июля с 06:00 до 23:00 на участке ул. Ленина от пл. Суворова — просп. Нахимова до пл. Лазарева будет закрыто движение для всех видов транспортных средств, кроме общественного, а также автотранспорта экстренных служб, технической группы, участников мероприятий и транспортных средств коммунальных служб города.

Уже с 23 июля с 23:00 на пл. Нахимова будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Также временные ограничения остановки и стоянки машин будут действовать на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, просп. Нахимова до пл. Лазарева на период с 25 июля с 23:00 до 06:00 часов 27 июля.

Также в правительстве города горожан и туристов предупреждают о смене места посадки/высадки пассажиров катеров с Графской пристани в Артиллерийскую бухту на период 24 июля с 06:00 часов до окончания мероприятия и с 06:00 часов до 23:59 часов 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в День ВМФ в Севастополе в акватории Севастопольской бухты состоится традиционный парад кораблей. Также запланирован ряд других праздничных мероприятий.

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