Белгород, , 16:34 — REGNUM Смертность трудоспособного населения в Белгородской области за период с 2012 по 2019 годы на 14% ниже, чем в среднем в РФ, заявила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Она ознакомилась с проектом Белгородской области «Управление здоровьем» и заявила, что опыт региона будет включён в реформу охраны здоровья граждан РФ, сообщили 23 июля в пресс-службе губернатора и правительства области.

Учёный посетила офисы семейного врача в сёлах Сергиевка и Бобровы дворы Губкинского городского округа, а также центр семейной медицины Губкинской ЦРБ. По словам Гузель Улумбековой, региональный проект совершенствования первичной медико-санитарной помощи напрямую коррелируется с задачами нацпроекта «Здравоохранение».

"Я проанализировала ваши показатели с 2012 по 2019 годы. Смертность трудоспособного населения в Белгородской области на 14% ниже, чем в среднем в РФ. Ключевые показатели здоровья ожидаемой продолжительности жизни в регионе — 74 с лишним года, что на год больше, чем в среднем в РФ, и ещё больше, чем в ЦФО. На Белгородчине люди живут дольше — это результат работы вашей системы здравоохранения. То, что у вас сделано, это одна из лучших организаций медицины в первичном звене здравоохранения и огромный вклад в здоровье ваших людей. Опыт вашего региона ляжет в копилку реформы охраны здоровья граждан РФ и обязательно будет тиражироваться», — отметила Гузель Улумбекова.

За период с 2016 по 2019 годы, в течение которого реализовался проект «Управление здоровьем», на территории области было организовано 779 офисов семейного врача.