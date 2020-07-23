Белгород, 23 июля 2020, 16:34 — REGNUM Смертность трудоспособного населения в Белгородской области за период с 2012 по 2019 годы на 14% ниже, чем в среднем в РФ, заявила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Она ознакомилась с проектом Белгородской области «Управление здоровьем» и заявила, что опыт региона будет включён в реформу охраны здоровья граждан РФ, сообщили 23 июля в пресс-службе губернатора и правительства области.
Учёный посетила офисы семейного врача в сёлах Сергиевка и Бобровы дворы Губкинского городского округа, а также центр семейной медицины Губкинской ЦРБ. По словам Гузель Улумбековой, региональный проект совершенствования первичной медико-санитарной помощи напрямую коррелируется с задачами нацпроекта «Здравоохранение».
За период с 2016 по 2019 годы, в течение которого реализовался проект «Управление здоровьем», на территории области было организовано 779 офисов семейного врача.