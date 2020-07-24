Москва, , 00:14 — REGNUM Запреты на посещение пляжей, связанные с ограничительными мерами, не убеждают москвичей, когда становится жарко. Погода гонит жителей столицы на пляжи, в том числе на те, которые пока закрыты для посещения, но люди всё равно купаются. Фоторепортажем с пляжей Москвы делятся корреспонденты ИА REGNUMНаталья Стрельцова иЕкатерина Калаева.

Зона отдыха на Мещерском пруду Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Один из самых популярных пляжей — Серебряный бор — оборудован лежаками и душевыми, есть развлечения для детей, там предусмотрены и места для спортивного досуга в непогоду. Установленные на берегу таблички с надписью «Купаться запрещено» останавливают не всех. На Левобережном пляже в Ховрино тоже множество зон отдыха, но пока что спуск к воде огорожен, и предупредительные таблички напоминают о запрете купания. Но люди гуляют сами. И выгуливают на пляже собак. Пляж же.

А вот в «Голицынском пруду, что в Парке Горького, купание в принципе не предусмотрено. Зато там красиво, комфортно и уютно.

Смотрите репортаж с московских пляжей в материале Натальи Стрельцовой иЕкатерины Калаевой «Купаться запрещено! Фоторепортаж с пляжей Москвы».