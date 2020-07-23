Оренбург, , 16:15 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга 23 июля вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника управления строительства и дорожного хозяйства (УСДХ) горадминистрации. Он признан виновным в совершении преступления по части1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

По версии следствия, экс-чиновник виновен в том, что мэрия тратила деньги на ремонт дорог, которые находились на гарантии.

Суд первой инстанции назначил экс-замначальника УСДХ администрации Оренбурга один год лишения свободы, заменив в соответствии со ст. 53.1 УК РФ это наказание на принудительные работы сроком на один год с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, осужденному запрещено в течение года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в государственных, муниципальных и бюджетных учреждениях.

Гражданский иск, заявленный городским прокурором о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением в размере 8 404 060 рублей удовлетворён в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.

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