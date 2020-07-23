Ташкент, , 16:06 — REGNUM Власти Ташкентской области готовят 12 тыс. резервных мест для размещения жителей республики, которые контактировали с пациентами, заразившимся коронавирусом. Об этом 23 июля заявили пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманазаров на брифинге.

По его словам, места для карантина подготавливают на базе санаториев, домов отдыха, оздоровительных лагерей и общежитий колледжей. Джуманазаров добавил, что в регионе создана 31 мобильная группа для доставки необходимых продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости.

Для обеспечения карантинного режима в Ташкентской области привлечено 3310 сотрудников Национальной гвардии и органов внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июля в Узбекистане выявили 18 703 случая заражения коронавирусом, выздоровели 10 002 человек, скончались 100 пациентов.

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