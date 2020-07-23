Полтава, Украина, , 16:44 — REGNUM Полковник Национально полиции Украины Виталий Шиян, взятый в заложники подозреваемым в угоне автомобилей, отпущен на свободу. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

«Злоумышленник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооружённого преступника», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что освобождённый полицейский невредим.

Напомним, ранее при попытке задержания подозреваемого в угоне автомобиля, мужчина достал гранату и взял в заложники сотрудника полиции. Позже глава уголовного розыска Полтавской области обменял сотрудника на себя и, подчинившись требованию злоумышленника, выехал вместе с ним на автомобиле из Полтавы в сторону Киева.

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