Нальчик, , 16:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии скончался еще один человек, у которого был диагностирован COVID-19. Умершему было 75 лет. Он житель селения Старый Черек. Общее число смертей от этого опасного заболевания достигло, таким образом, 64, сообщили 23 июля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за эти же сутки 23 пациента. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 составило 5855. Справились с болезнью за все время 5356 человек.

В настоящее время продолжают оставаться в госпиталях 512 пациентов, в реанимацию помещены 26 из них.

Как отметили в миздраве, в республике сохраняется стабильаня эпидемиологическая ситуация. Число пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации, неуклонно снижается.