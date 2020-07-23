Эр-Рияд, , 15:58 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд некоторое время проведёт в больнице. Под наблюдением врачей ему необходимо оставаться после перенесённого хирургического вмешательства. Об этом 23 июля сообщили в министерстве иностранных дел королевства.

Король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд U.S. Department of State

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«Хранителю двух исламских святыней была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Twitter

Отмечается, что операция прошла успешно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 84-летний король Саудовской Аравии был госпитализирован 20 июля с воспалением желчного пузыря и доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования.

Ранее скорейшего выздоровления королю Салману ибн Абдул-Азизу пожелал президент Индонезии Джоко Видодо.