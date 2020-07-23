Берн, , 15:56 — REGNUM На территории Швейцарии за прошедшие сутки было выявлено 117 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июля рассказали в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Также указывается, что общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране в результате этого достигло 34 тысяч.

Кроме того, сообщается, что за это же время в Швейцарии от COVID-19 скончался один пациент и потому теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 1691.

Помимо этого, отмечается, что за время эпидемии в стране было проведено 746 658 тестов на коронавирус, 7042 из которых — за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Палестины от COVID-19 и связанных с ним последствия скончались три пациента.