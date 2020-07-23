Магас, , 15:51 — REGNUM В Ингушетии за минувшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом выросло еще на 21 человека. После двух дней — 20 и 21 июля, когда фиксировалось около 10 заболевших в сутки, кривая заболеваемости вновь поползла вверх, превысив этот показатель вдвое. Общее число заразившихся коронавирусом в регионе составило к 23 июля 3502 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В минздраве отметили, что число тестирований, проведенных за все время, выросло почти до 40 тысяч, при этом в сутки в регионе делается более 630 тестов. Из тех лиц, у кого результат положительный, 178 человек лечатся амбулаторно.

В больницы госпитализированы 165 жителей республики, у 68 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 28 пациентов, из них пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число выздоровевших на 23 июля составляет 2682 человека. За минувшие сутки число лиц, победивших болезнь, выросло на 25 человек.