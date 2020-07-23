Стокгольм, , 16:36 — REGNUM Все больше и больше стран вводят требования по обязательной защите полости рта. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний уже рекомендовал ношение масок при осуществлении железнодорожных перевозок. Однако Швеция в лице государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, ставшего известным и порицаемым во всем мире за свое особое видение эпидемиологической реальности и ее последствий, настаивает на отсутствии такой необходимости. Отвечая на прямой вопрос журналистов об обязательном ношении масок, Тегнелл даже назвал данную меру «комплементарной». Об этом 23 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Страны, которые это (прим.: обязательное ношение масок) сделали, прежде всего, сделали это в качестве комплементарной меры в дополнении ко многим другим. Они пришли к выводу о том, что в определенных ситуациях невозможно сохранять социальную дистанцию, потому что в общественном транспорте тесно. Тогда они и ввели ношение масок. У нас в Швеции такой проблемы нет, и мы все еще считаем, что сохранять дистанцию по-прежнему возможно», — заявил Тегнелл.

Напомним, что вопрос о том, должны ли быть меры по защите полости рта обязательными или нет, например, в общественном транспорте, является одним из самых наиболее обсуждаемых в Швеции в настоящий момент. Особенно остро он встал после того, как в социальных сетях, средствах массовой информации и отчетах дорожных служб, стало ясно, что общественный транспорт переполнен, а социальная дистанция между пассажирами не соблюдается.