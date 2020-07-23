Волгоград, , 15:52 — REGNUM Стелу в память о жителях Адыгеи, защищавшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны, открыли 23 июля на Мамаевом кургане в Волгограде. В церемонии приняла участие официальная делегация республики, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

С инициативой об увековечении памяти жителей Адыгеи выступил совет ветеранов республики. Торжественному мероприятию предшествовала кропотливая работа по поиску имён погибших бойцов. Историки составили список защитников Сталинграда, в котором оказалось 475 человек.

В Адыгее насчитывается 808 фронтовиков, награждённых медалью «За оборону Сталинграда».