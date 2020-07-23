Хараре, , 15:46 — REGNUM Хоупвелл Чин'оно, удостоенный наград журналист из Зимбабве, известный за критику правительства, был обвинен в подстрекательстве к насилию. Об этом передает информационное агентство AFP.

Прокурор Уиспер Мабхаудхи зачитал обвинения в отношении Чин'оно в суде в столице страны, Хараре. По ним журналиста обвинили в подстрекательстве жителей страны присоединиться к запланированной антиправительственной акции протеста во время вспышки коронавируса, что, по мнению прокурора, показало «отсутствие уважения к человеческой жизни» у журналиста.

Адвокаты Чин'оно жаловались на обстоятельства его ареста в понедельник, 20 июля, и пребывания под стражей. На видеозаписи, сделанной в доме журналиста, были видны осколки стеклянной двери, которую сотрудники полиции разбили, чтобы проникнуть внутрь.

Репортаж Чин'оно о предполагаемом мошенничестве с госзакупками в министерстве здравоохранения во время пандемии привел к аресту и увольнению министра здравоохранения Обадии Мойо.

Его арест совпал с арестом оппозиционного политика Джейкоба Нгаривхуме — лидера небольшой политической партии «Трансформация Зимбабве», которая призывала к общенациональным протестам против коррупции в государстве и экономического кризиса в стране. Акция протеста должна была состояться 31 июля, во вторую годовщину победы на всеобщих выборах президента Эммерсона Мнангагвы.

Однако правительство ввело строгий комендантский час в среду, 22 июля, чтобы «обуздать распространение коронавируса». Критики правительства уверены, что данная мера была введена для того, чтобы предотвратить проведение акции протеста. Слушания по делу Нгаривхуме и Чин'оно продолжатся в четверг, 23 июля.

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