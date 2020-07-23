Архангельск, , 15:43 — REGNUM В Архангельской области к аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов с пневмонией, у 14 из них подтвержден COVID-19. Об этом на брифинге с журналистами сообщил министр здравоохранения Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, всего в реанимационных отделениях медучреждений находятся 20 «тяжелых» пациентов с опасной вирусной инфекцией.

По данным регионального штаба, за последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлено 68 новых случаев COVID — 19. Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом SARS-CoV-2 более 8 тысяч человек, из них более шести тысяч выздоровели. От COVID-19 в области скончались 57 человек.