Стокгольм, , 16:14 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции и необходимость соблюдать самоизоляцию в домашних условиях поспособствовали «семейному единению» во многих домах столицы Швеции, так все больше женщин вскоре станут матерями. Об этом 22 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Более того, как отмечают журналисты, «неожиданно большое количество беременных женщин теперь ожидают в очередях», чтобы записаться в клинике на будущие роды.

Одним из положительных последствий пандемии коронавируса, похоже, можно считать желание большого числа семей рожать детей. Так, начиная с июня в акушерских клиниках Стокгольма, постепенно увеличивается количество заявок со стороны будущих мам.

Так, Лиза Райдинг, ответственная за систему здравоохранения округа Стокгольм, сначала предполагала, что число беременностей этим летом сократится, но пандемия, признается она, все изменила.

«Этой весной шутили, что будет много ковид-детей, и это было немного абсурдно. Теперь это стало реальностью», — поделилась Сара Прифтис, которая работает акушеркой в одной из частных клиник Стокгольма.