Нур-Султан, , 15:40 — REGNUM Полиция Казахстана выявила 4,5 тыс. нарушений санитарных требований — около 25% связано с нарушением масочного режима. Об этом 23 июля заявил заместитель министра внутренних дел республики Алексей Калайчиди на брифинге.

По его словам, за нарушение масочного режима привлекли 495 человек. Общий размер штрафа составил 20 млн тенге ($48 тыс.). Главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова добавила, что ношение масок обязательно как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июля в Казахстане выявили 76 799 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 220 человек, скончались — 585 пациентов.

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