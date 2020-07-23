Стокгольм, , 16:21 — REGNUM 21 июля в издании USA Today от лица 25 шведских исследователей, занятых в настоящий момент изучением пандемии коронавирусной инфекции и вариативность стратегий правительств по сдерживанию вируса в своих странах, появилась статья под заголовком «Швеция надеялась, что стадный иммунитет сдержит COVID-19. Не делайте то, что сделали мы. Это не работает».

В материале шведские ученые обратились к американской общественности и властям и посоветовали продолжить следовать своей стратегии борьбы с вирусом и ни в коем случае не пытаться повторить опыт Швеции.

В статье USA Today рассказывается, как Швеция являлась центром внимания еще до начала пандемии, так как страна «была лучом надежды, когда речь заходила о таких проблемах, как принятие беженцев и работу против глобального потепления». Однако когда весть мир столкнулся с эпидемиологической угрозой, связанной с коронавирусом, в Швеции предпочли выбрать «мягкий подход», не устанавливая жестких ограничений в обществе.

Как отмечается, стратегией шведских властей была «не минимизация эпидемии, а ее замедление». Хорошим инструментарием выступила идея достижения стадного иммунитета «преимущественно у населения молодых возрастов». Именно поэтому Агентство общественного здравоохранения Швеции «так настаивало обязательном образовании детей, а важность проведения тестирования занижалась, так как Агентство отказывалось признавать распространение вируса через его бессимптомных носителей».

В заключение ученые приходят к выводу:

«Мы, действительно, считаем, что Швецию можно использовать как модель, но не в том смысле, который закладывался первоначально. Наоборот, это может служить контрольной группой и ответить на вопрос, насколько эффективны добровольное соблюдение социального дистанцирования и свободные меры в Швеции по сравнению с локдаунами, активным тестированиям, слежением за перемещениями граждан и ношением масок».