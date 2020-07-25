25 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Дарья Алексеева, Игорь Юдкевич, , 08:17 — REGNUM В одном не столь отдаленном от Петербурга поселке открылся грибной и ягодный сезон. Два корреспондента ИА REGNUM без отрыва от производства прогулялись по лесу и делятся увиденным с вами.

Пока цветёт иван-чай Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Утро в сосновом бору Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Говорят, за три дня до съемки в этом лесу видели медведя. Медведя мы не встретили, зато точно знаем, что лоси часто подходят почти вплотную к жилым домам, а осенью ненужные жителям яблоки подъедают кабаны. Так что в лесу можно опасаться встретить поросёнка в яблоках, но это ближе к осени, и лично нам пока не посчастливилось.

Красиво, как в хорошем аквариуме Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Когда заходишь в северный лес после дождя, в нем пахнет такой чистотой, что понимаешь: запах есть даже у цвета. Гулять по такому лесу можно часами и не надоест, а если еще посматривать под ноги, то можно прекрасное замечательно сочетать с полезным.

Фотография в направлении от меня до следующего дуба Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Солнце сквозь кружево рябиновых листьев Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Вот, например, черника — полезная для глаз и вкусная. Особенно после нескольких недель дождей и солнца, когда она вся пропиталась соком.

После дождя Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Черника с высоты комариного полёта Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

И, конечно, грибы. Любителей тихой охоты всегда немало, но когда идет настоящая волна, грибов хватает на всех.

Чемпион качества. Белый Гриб с двух заглавных букв Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Белые грибы бывают очень разными Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Король грибов — конечно, белый. Называется он так потому, что не темнеет при приготовлении и сушке, да и внутри он интенсивно белый. А вот шляпка у него может быть разного цвета — от почти белого до почти черного: и бежевой, и коричневой, и желтоватой…

Откусишь с этой стороны — вырастешь. Откусишь с той — станешь меньше Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Делать с ним можно всё, что угодно — жарить, варить суп, сушить, мариновать. Солить тоже можно, но так не делают: жалко.

Белые грибы. Можно и нужно есть Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Под съедобный белый гриб маскируется белый ложный, его отличить можно по тому, что губка у него розоватая, сам гриб очень твердый, и он очень-очень горький. Но в этом году нам такие пока не встречались.

Подосиновик, он же красный Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Два молодых подосиновика. Если приглядеться — посередине нарастает еще один Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Красноголовик, он же красный, он же подосиновик — это всегда хорошая находка, так как этот гриб реже белого бывает испорчен. Как правило, он чистый. И всегда очень красивый, какой бы оттенок ни был у шляпки, а она может быть от желтой до кирпично-красной. Но чаще, все-таки, это разные оттенки красного. При сушке чернеет, и суп из него очень вкусный. В остальном с ним можно поступать, как с белым.

Белый гриб-переросток. Не берём Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Муравейник живет своей жизнью Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Опёнок бывает условно летний и осенний. Их редко берут, потому что держат за поганки. Мало кто знает, что опёнок не только съедобный, но и очень вкусный. Но и у него есть темное альтер-эго: опёнок ложный.

Опята съедобные летние Дарья Юдкевич © ИА REGNUM Опята ложные, несъедобные, на верхушке монументального берёзового пня Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Разница в том, что съедобный опёнок — жёлтый и в центре шляпки у него более темное пятно. А под шляпкой есть или воланчик, или пленка, которая затягивает пластинки снизу и потом превращается в волан. Пластинки коричневатые. Опёнок несъедобный имеет серо-желтый цвет, иногда с красноватым оттенком, шляпка снизу у него некрасивого сизого цвета, не закрыта пленкой, воланчика нет.

Мухомор. Морит мух. О съедобности делаем выводы Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Самое главное: если вы идете в лес и вам приглянулся какой-то гриб, но вы не уверены, можно ли его есть, — не берите.