Стокгольм, , 08:27 — REGNUM В Стокгольме лишь 14,5% протестированных граждан за последние три недели имеют антитела к COVID-19. Данная цифра меньше предыдущего результата за аналогичный трехнедельный период, когда антитела были обнаружены у 15,8% согласившихся пройти тестирование. О результатах анализов сообщила медицинская компания Werlabs, в лаборатории которой направлялись сданные пробы жителей столицы. Об этом 22 июля сообщила газета Fria Tider.

Всего сотрудники компании Werlabs, на которую приходится 53% всех проведенных тестов в Швеции и 72% — в столичном регионе, в период с 27 по 28 неделю этого года (29 июня — 19 июля) провела 83 000 тестов по всей территории Швеции. Как отмечается в пресс-релизе компании, из протестированных в течение всего лишь у 14,4% испытуемых были обнаружены антитела или так называемые IgG-антитела.

Абсолютное большинство тестов, порядка 80 000, были проведены в Стокгольме, где доля граждан, в крови которых были обнаружены антитела, составила 14,5%. В Гётеборге данный показатель составил 15,1%, а в Мальмё — 8%.

Стоит отметить, что пробы были получены от граждан, которые сами решили записаться на прием без каких-либо предписаний. Поэтому директор Werlabs Хенрик Форсберг отметил, что результаты «не обязательно должны считаться репрезентативными в разрезе всей Швеции».

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