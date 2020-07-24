Стокгольм, , 08:22 — REGNUM Анна Бьёрклунд, недавно уволенная со шведской радиостанции P3, контролируемой крупнейшим в стране радиовещателем Sveriges Radio, решила рассказать о наличии «политкорректной культуры» на своем бывшем месте работы. По ее словам, особое внимание редакция средства массовой информации уделяла вопросам иммиграции и беженцев. Об этом 22 июня сообщила газета Fria Tider.

Бьёрклунд решила поделиться своим опытом работы в Sveriges Radio, обратившись к своим подписчикам в Twitter.

«Наконец-то написала о том, каково же это было работать с темой политики на P3 в год выборов, о том, как люди прерывали запись и врывались в студию, когда я говорила о миграции, и о том, когда я говорила, является ли Sveriges Radio политическим левым СМИ или нет», — пишет журналистка.

В своем посте Бьёрклунд подробно описала упомянутый инцидент, когда в процессе записи эфира к ней ворвались в студию из-за высказанного мнения и помешали закончить мысль:

«Это случилось в год выборов, когда все говорили о миграции, но когда я сделала замечание об уровне образования этих беженцев (это тогда был обсуждаемый вопрос), сотрудник радиостанции прервала мою запись, сунула голову в студию и крикнула: «Эй, Сирия это ж почти Барселона?!». Просто несколько лет назад она баллотировалась в муниципальный совет от какой-то партии, очень позитивно настроенной по отношению к иммигрантам, и она не считала, что о культурных различиях на разных континентах надо вообще как-то говорить, независимо от достоверных цифр и ценности этих новостей».