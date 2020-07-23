Стокгольм, , 16:31 — REGNUM В Швеции количество случаев зарегистрированных правоохранителями онлайн-мошенничеств за первую половину 2020 года увеличилось на 57%. В основном речь идет о веб-сайтах, хорошо замаскированных под прибыльные инвестиционные платформы, куда завлекают доверчивых граждан с помощью небольших взносов, сумма которых может составлять всего 250 евро. Об этом 23 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Есть люди, которые на этих схемах потеряли уже несколько миллионов крон», — комментирует Лотта Маурицсон, сотрудник Национального центра по борьбе с мошенничеством.

Большинство пострадавших граждан принадлежат к старшей возрастной группе в возрасте 50−74 года. Интересно, что мужчины чаще попадаются на уговоры мошенников инвестировать свои деньги в заранее убыточные схемы, чем женщины.

Для сравнения в прошлом году с помощью своих схем злоумышленники похищали порядка 38 миллионов шведских крон (€3,7 млн) в месяц, в то время как за первое полугодие 2020 года данный показатель успел увеличиться на 47% и составил уже 56 миллионов шведских крон (€5,4 млн).