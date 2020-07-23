Линчёпинг, Швеция, , 16:01 — REGNUM Стратегия Швеции по реализации массового тестирования на антитела к COVID-19 среди широких слоев населения не самая эффективная. К такому выводу пришли сотрудники Университетской больницы Линчёпинга. Об этом 23 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Тест на коронавирус

Одним из критиков проведения широкомасштабного тестирования на антитела является главный врач Университетской больницы Линчёпинга Лена Серрандер, специализирующаяся на изучении клинической микробиологии. В свою очередь, она считает, что вместо слепого тестирования всех желающих необходимо сосредоточиться на взятии проб у конкретных групп населения.

«Лучше всего было бы, если бы эти тесты предлагались людям, которые знают, что они болели в течение длительного времени и могут иметь постоянные симптомы, или же которые знают, что у половины их семьи был диагностирован COVID-19. Вот в этих случаях есть смысл сдать анализы на антитела», — считает Серрандер.

После того как в результате широкомасштабного тестирования по всей Швеции выяснилось, что лишь немногие граждане выработали антитела, в Университетской больнице Линчёпинга решили провести качественное исследование. Более 800 человек, которые ранее получали медицинскую помощь, прошли тестирование. Было отмечено, что данное кластерное тестирование среди определенной группы граждан с высоким распространением инфекции оказалось более эффективным, чем массовое тестирование.

«Ну, потому что это напоминает бесполезную трату ресурсов, если вы будете тестировать всех подряд. В некотором смысле это будет своего рода подарок, о котором не нужно беспокоиться. Но нам ведь надо добиться максимума при тех ограниченных ресурсах, которые у нас есть», — добавила Серрандер.