Волгоград, , 15:35 — REGNUM Торжественное открытие памятной стелы, посвященной защищавшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны солдатам и офицерам из Адыгеи, состоялось 23 июля на территории мемориального комплекса на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Для участия в торжественной церемонии в Волгоград прибыла делегация Адыгеи. Представители республики возложили цветы к Вечному огню в зале воинской славы на Мамаевом кургане, братской могиле историко-мемориального комплекса и надгробию Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

«От имени жителей республики благодарю руководство Волгоградской области, всех, кто оказал содействие в деле увековечивания памяти сыновей и дочерей Адыгеи — защитников Сталинграда», — написал Кумпилов.

Обелиск установлен в виде раскрытой книги, на которой на русском и адыгском языках высечены слова: «Вечная слава сыновьям и дочерям Адыгеи — защитникам Сталинграда». Инициатива по увековечению памяти воинов принадлежит совету ветеранов Адыгеи.

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