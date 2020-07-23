Стокгольм, , 15:31 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на девять человек. Такие данные 23 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 23 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 676 человек. Их число увеличилось на девять человек за последние 24 часа. Количество выявленных зараженных составляет 78 763 человека. За сутки было выявлено 259 новых случаев заражения.

По состоянию на 23 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 58 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 502 человека.