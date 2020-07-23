Владикавказ, , 15:30 — REGNUM В Северной Осетии установлены факты хищения денежных средств при получении пенсионных выплат на сумму свыше 3 млн рублей. В присвоении денег подозревают троих жителей города Алагира. В отношении них возбуждены уголовные дела о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 23 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Следствием установлено, что трое граждан представили в отделение Пенсионного фонда РФ подложные документы с недостоверными сведениями о трудовой деятельности. На основании этих данных им назначили досрочно пенсию по старости. Каждый из злоумышленников успел незаконно получить по 1 млн рублей.

Следствие по делу еще ведется и находится на контроле прокуратуры по региону.

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