Омск, , 15:22 — REGNUM Стало известно число омских медиков, заразившихся коронавирусом.

Врач (сс) mos.ru. Евгений Самарин

23 июля на пресс-конференции министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила о том, что в регионе подтверждено 408 случаев заражения среди медработников.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного минздрава, общее число медицинских работников в регионе превышает 20 тысяч человек.

«Конечно же, не все болеют одномоментно. 408 — это общее количество от начала пандемии. Практически во всех случаях течение лёгкое или бессимптомное. После выздоровления врачи и медперсонал возвращаются в строй и продолжают лечить омичей», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в Омской области скончался 43-летний врач-эндоскопист, у которого выявили коронавирус.

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Всего в Омской области по состоянию на 22 июля коронавирус выявлен у 8511 человек.

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