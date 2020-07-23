Саратов, , 15:21 — REGNUM В Саратовской области с 24 июля разрешили проводить церемонию государственной регистрации заключения брака в присутствии гостей. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор области Александр Стрелюхин.

Торжественное мероприятие можно проводить из расчета 1 человек на 4 кв. метра площади зала. Точное количество гостей рассчитывается исходя из площади зала торжеств. Так, во «Дворец бракосочетаний» и в отделы ЗАГС по Заводскому и Ленинскому районам на торжество допускаются не более 15 человек с учетом молодоженов и сотрудников ЗАГС, по Энгельсскому району — до 20 человек, в Октябрьском отделе ЗАГС — не более 10 человек, до 8 человек допустят в зал Балаковского отдела ЗАГС.

Прием заявлений в органы ЗАГС Саратовской области проводится по предварительной записи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, молодоженов Саратовской области просили перенести даты регистрации брака после 1 июня.

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