Париж, , 15:18 — REGNUM После публикации книги «Passions» («Страсти») летом 2019 года бывший президент Франции Николя Саркози анонсировал выпуск своей новой книги под названием «Le Temps des tempêtes» («Время бурь»), передает BFM TV.

Известно, что в книге бывший президент рассказывает о своих первых шагах на посту главы государства в период с 2007 по 2009 год.

Экс-глава государства опубликовал отрывок из книги на странице в Twitter.

«С 16 мая 2007 года я был один. У меня была команда, консультанты, друзья, посетители, но я был один, чтобы принять окончательное решение. Это первое чувство, которое возникло у меня после того, как я сопровождал Жака Ширака к его машине и вернулся в президентский офис, который стал моим в течение следующих пяти лет», — написал Николя Саркози в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс представил план поддержки занятости молодежи на сумму 6,5 млрд евро.

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