Волгоград, , 15:14 — REGNUM Изнасилование, совершённое 16 лет назад, удалось раскрыть следственными органами Волгоградской области. 53-летнему местному жителю предъявлено обвинение, сообщили 23 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В конце июня 2004 года в одном из подъездов многоэтажного дома в Волжском мужчина напал в лифте на 19-летнюю девушку. Угрожая ножом, он изнасиловал её. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако задержать злоумышленника по «горячим» следам не удалось. Криминалисты обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев рук насильника, но совпадение по специализированным базам данных удалось установить только в 2020 году — следы принадлежали ранее судимому мужчине, который успел отбыть наказание за аналогичное преступление.

Злоумышленника задержали, на первом же допросе он рассказал все детали и обстоятельства произошедшего. Материалы уголовного дела в ближайшее время передадут в прокуратуру.