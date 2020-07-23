Вильнюс, , 15:10 — REGNUM Бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве, об этом 23 июля сообщает издание 15min со ссылкой на департамент миграции республики.

Отмечается, что соответствующее решение было принято еще в марте 2020 года. Официальной литовские власти объявили об этом 19 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба».

Выяснилось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области. По данному факту в России было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Одного из фигурантов дела о загрязнении «Дружбы» оставили под арестом