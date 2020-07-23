Владимир, 23 июля 2020, 15:10 — REGNUM Во Владимирской области с 22 июля сняты ограничения с работы заведений общественного питания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на такие меры властям пришлось пойти из-за бедственного положения рестораторов.
По словам предпринимателей, за время простоя многим пришлось распустить сотрудников, а сейчас — набирать новых. Работать предприятия общественного питания будут с учётом всех требований Роспотребнадзора.
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