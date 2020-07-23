Владимир, , 15:10 — REGNUM Во Владимирской области с 22 июля сняты ограничения с работы заведений общественного питания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на такие меры властям пришлось пойти из-за бедственного положения рестораторов.

«Эти послабления мы должны были дать только на втором этапе снятия ограничений. Пойти на такое непростое, ответственное решение меня подтолкнули неблагоприятные изменения на рынке труда. Кафе и рестораны не работают у нас так долго, что это ставит под угрозу их существование. Понимание социальных последствий дальнейшей отсрочки снятия ограничений в их работе вынуждает идти на смелые шаги», — заявил губернатор Владимир Сипягин.

По словам предпринимателей, за время простоя многим пришлось распустить сотрудников, а сейчас — набирать новых. Работать предприятия общественного питания будут с учётом всех требований Роспотребнадзора.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё два пациента с COVID-19