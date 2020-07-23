Черкесск, , 15:07 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в настоящее время открыты детские загородные лагеря отдыха. В них отдыхают дети-сироты из детского дома. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

По ее словам, вопрос доступности загородных лагерей для остальных категорий детей в настоящее время прорабатывается. Его решение зависит от мнения республиканского оперативного штаба, отметила чиновница.

С учетом рисков распространения коронавирусной инфекции школьников пытаются охватить дистанционными способами досуга. По данным минобора, с помощью организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по месту жительства охвачены дистанционными программами дополнительного образования 22,5 тыс. детей и подростков.